ОК "Юг": оккупанты существенно ограничены из-за продвижения ВСУ

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"Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Враг остается на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений количественного состава. Пытаясь разведать боем состояние наших позиций противник силами десантно-штурмового взвода выдвинулся в направлении Белого Колодца. Удачи не имел, отступил. Существенно ограничен нашими действиями в продвижении по суше, повышает активность авиационных и ракетных атак", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним

В Черном море корабельная группировка вражеского флота не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".