В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу.
В ОК "Південь" наголошують: ворог не припинить практики ганебних і підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах, тож дії за сигналами тривого мають бути чіткими і швидкими, не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану.
"Будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не орієнтувати ворога, не ширити паніку, підтримувати і допомагати силам оборони. Разом переможемо! Єдність все здолає!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.