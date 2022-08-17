В Черном море корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами"

Детали

Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши.

В ОК "Юг" подчеркивают: враг не прекратит практики коварных обстрелов мирных населенных пунктов в тыловых районах, поэтому действия по сигналам тревоги должны быть четкими и быстрыми, не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к ограничениям военного положения.

"Будьте бдительны и сознательны, получая и распространяя информацию, чтобы не ориентировать врага, не расширять панику, поддерживать и помогать силам обороны. Вместе победим! Единство все преодолеет!", - говорится в сообщении.

Напомним

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине Украины.