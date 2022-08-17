ОК "Південь": окупанти суттєво обмежені через просування ЗСУ

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"Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог лишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу, підвищує активність авіаційних та ракетних атак", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".