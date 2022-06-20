ОК "Юг": оккупанты пополнили состав корабельной группировки в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования “Юг”, передает УНН.
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“В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носители крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК”, — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты применили против Украины более 210 видов вооружения, запрещенного международными договорами.