NYT: окупанти застосували проти України понад 200 видів забороненої зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти застосували проти України понад 210 видів озброєння, забороненого міжнародними договорами. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Деталі
Як наголошується, переважно це були касетні боєприпаси, включно з їх суббоєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.
Через застосування забороненої зброї загинули та отримали поранення цивільні українці, зокрема діти.
Також було знищено критично важливі об’єкти інфраструктури.
“Масштаби свідчень, зібраних і каталогізованих The Times, показують, що використання росією цих видів зброї не було обмеженим. Фактично, від початку вторгнення воно сформувало основу військової стратегії країни”, — йдеться в повідомленні.
Експерти вивчили понад тисячу фотографій снарядів та наслідків обстрілів українських територій та встановили більш як 2000 боєприпасів, більша частина з яких були некерованими. Сотні одиниць зброї були використані для ударів по цивільних об’єктах або поруч із ними.
Деяке заборонене озброєння становить велику небезпеку для мирного населення, зокрема некеровані боєприпаси, яким не вистачає точності, їх російські окупанти випускають із гаубиць Д-30 та РСЗВ “Град”.
Також особливу небезпеку становлять снаряди, що розлітаються на велику кількість осколків: осколково-фугасні снаряди ОФ-56, суббоєприпаси 9Н210, 300-мм снаряди РСЗВ “Смерч”.
Крім цього, часто російські загарбники використовують заборонені міни ПОМ-3, а також маскують гранати так, щоб вони травмували або вбили мирних жителів, які до них доторкнуться через необережність.
Нагадаємо
ЄС підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду, у тому числі російських воєнних злочинів в Україні.