NYT: оккупанты применили против Украины более 200 видов запрещенного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты применили против Украины более 210 видов вооружения, запрещенного международными договорами. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Как отмечается, преимущественно это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей в течение десятилетий после окончания войны.
Из-за применения запрещенного оружия погибли и получили ранения гражданские украинцы, в том числе дети.
Также были уничтожены критически важные объекты инфраструктуры.
“Масштабы показаний, собранных и каталогизированных The Times, показывают, что использование россией этих видов оружия не было ограничено. Фактически, с начала вторжения оно сформировало основу военной стратегии страны”, — говорится в сообщении.
Эксперты изучили более тысячи фотографий снарядов и последствий обстрелов украинских территорий и установили более 2000 боеприпасов, большая часть из которых были неуправляемыми. Сотни единиц оружия были использованы для ударов по гражданским объектам или рядом с ими.
Некоторое запрещенное вооружение представляет большую опасность для мирного населения, в частности неуправляемые боеприпасы, которым не хватает точности, их российские оккупанты выпускают из гаубиц Д-30 и РСЗО “Град”.
Также особую опасность представляют снаряды, разлетающиеся на большое количество осколков: осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО “Смерч”
Кроме этого, часто русские захватчики используют запрещенные мины ПОМ-3, а также маскируют гранаты так, чтобы они травмировали или убили мирных жителей, которые к ним прикоснутся по неосторожности.
Напомним
ЕС поддерживает расследование Международного уголовного суда, в том числе российских военных преступлений в Украине.