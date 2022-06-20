ОК "Південь": окупанти поповнили склад корабельного угруповання у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”, передає УНН.
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“В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК”, — йдеться в повідомленні.
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