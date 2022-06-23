ОК "Юг": корабельная группировка вражеского флота в Черном море составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В настоящее время корабельная группировка вражеского флота составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное Командование “Юг”.
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“Корабельная группировка вражеского флота в настоящее время составляет 5 ракетных и 3 крупных десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности, в направлении побережья”, — говорится в сообщении.
Также в ОК “Юг” добавили, что враг дважды атаковал Одесскую область. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.
Напомним
На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника.