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ОК "Південь": корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі

ОК "Південь": корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі

Київ • УНН

 • 160685 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Наразі корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне Командування “Південь”.

Цитата

“Корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя”, — йдеться в повідомленні.

Також в ОК “Південь” додали, що ворог двічі атакував Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Нагадаємо 

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

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