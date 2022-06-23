ОК "Південь": корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Наразі корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне Командування “Південь”.
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“Корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя”, — йдеться в повідомленні.
Також в ОК “Південь” додали, що ворог двічі атакував Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.
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На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.