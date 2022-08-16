ОК "Юг": корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья Крымского полуострова в направлении новороссийска

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На боевом дежурстве оставлено 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

"Силы охраны и обороны юга Украины на страже безопасности региона. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте предупреждениями об опасности с воздуха, на побережье и в прибрежных водах. Доверяйте только достоверным источникам информации и все будет Украина!", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине Украины.