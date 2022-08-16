ОК "Південь": корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя Кримського півострова в напрямку новоросійська

Цитата

На бойовому чергуванні залишено 2 ракетних носії з 16 "Калібрами" напоготові.

"Сили охорони та оборони півдня України на сторожі безпеки регіону. Будьте пильними й уважними, не нехтуйте попередженнями про небезпеку з повітря, на узбережжі та в прибережних водах. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації і все буде Україна!", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.