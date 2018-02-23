ОИ-2018: сборная Венгрии победила в командной эстафете по шорт-треку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Венгрия получила первую награду на Олимпиаде-2018 — “золото” в командной эстафете по шорт-треку на 5000 метров среди мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.
Венгры в составе Лю Шаоаня, Шандора Лю Шаолиня, Виктора Кноха и Чабы Бурьяна продемонстрировали олимпийский рекорд — 6.31,971 и стали чемпионами в эстафете на 5000 метров.
Другими приехали китайские спортсмены, проигравшие чемпионам менее 0,1 секунды. “Бронза” у канадской сборной.
На Олимпийских играх в Сочи победили россияне, вторыми стала сборная США, а третьими — спортсмены из Китая.