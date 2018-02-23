ОИ-2018: сборная Венгрии победила в командной эстафете по шорт-треку

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61737 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74481 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77266 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106808 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100266 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104504 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111489 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117075 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122772 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134276 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ОИ-2018: сборная Венгрии победила в командной эстафете по шорт-треку

ОИ-2018: сборная Венгрии победила в командной эстафете по шорт-треку

Киев  •  УНН

 • 11582 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Венгрия получила первую награду на Олимпиаде-2018 — “золото” в командной эстафете по шорт-треку на 5000 метров среди мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.

Венгры в составе Лю Шаоаня, Шандора Лю Шаолиня, Виктора Кноха и Чабы Бурьяна продемонстрировали олимпийский рекорд — 6.31,971 и стали чемпионами в эстафете на 5000 метров.

Другими приехали китайские спортсмены, проигравшие чемпионам менее 0,1 секунды. “Бронза” у канадской сборной.

На Олимпийских играх в Сочи победили россияне, вторыми стала сборная США, а третьими — спортсмены из Китая.

Украинские Национальные Новости

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