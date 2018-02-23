ОІ-2018: збірна Угорщини перемогла в командній естафеті з шорт-треку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Угорщина здобула першу нагороду на Олімпіаді-2018 — “золото” у командній естафеті з шорт-треку на 5000 метрів серед чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади-2018.
Угорці у складі Лю Шаоаня, Шандора Лю Шаоліня, Віктора Кноха та Чаби Бур’яна продемонстрували олімпійський рекорд — 6.31,971 та стали чемпіонами у естафеті на 5000 метрів.
Другими приїхали китайські спортсмени, які програли чемпіонам менше 0,1 секунди. “Бронза” у канадської збірної.
На Олімпійських іграх в Сочі перемогли росіяни, другими стала збірна США, а третіми — спортсмени з Китаю.