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ОИ-2018: Украинские горнолыжник вошел в топ-60 в гигантском слаломе

ОИ-2018: Украинские горнолыжник вошел в топ-60 в гигантском слаломе

Киев  •  УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане стартовал розыгрыш медалей в рамках 9-го соревновательного дня Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Олимпийским чемпионом в дисциплине гигантский слалом стал горнолыжник Марсель Хиршер из Австрии. Он уже выигрывал золотую медаль в Пхенчхане в суперкомбинации. Также в его коллекции есть "серебро" Сочи-2014 в слаломе.

Серебряную медаль завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен, "бронза" досталась Алексису Пентюро. Ранее он выиграл "серебро" Пхенчхане в "комбинации".

Также участие в дисциплине взял наш Иван Ковбаснюк. После первой попытки его показатель равнялся 70 месту, но во второй он улучшил свой стартовый результат на 3,15 секунды и в итоге стал 57-м. Примечательно, что в данной дисциплине принимали участие более 100 горнолыжников среди которых троих дисквалифицировали, а еще 31 не смогли финишировать.

Добавим также, Ковбаснюк 22-го февраля выступит в своем последнем виде на Олимпиаде-2018 - в слаломе.

Напомним, мексиканский спортсмен Герман Мадрасо, который принимал участие в 15-километровой мужской лыжной гонке на Олимпиаде в Пхенчхан, финишировал позже всех. Несмотря на это, его приветствовали аплодисментами болельщики и другие участники соревнования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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