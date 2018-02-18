ОІ-2018: український гірськолижник увійшов до топ-60 в гігантському слаломі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані стартував розіграш медалей в рамках 9-го змагального дня Олімпійських ігор, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Олімпійським чемпіоном в дисципліні гігантський слалом став гірськолижник Марсель Хіршер з Австрії. Він уже вигравав золоту медаль в Пхьончхані в суперкомбінації. Також в його колекції є "срібло" Сочі-2014 в слаломі.
Срібну медаль завоював норвежець Хенрік Крістофферсен, "бронза" дісталася Алексісу Пентюро. Раніше він виграв "срібло" Пхьончхана в "комбінації".
Також участь у дисципліні взяв наш Іван Ковбаснюк. Після першої спроби його показник рівнявся 70 місцю, але в другій він покращив свій стартовий результат на 3,15 секунди і в підсумку став 57-м. Примітно, що у даній дисципліні приймали участь більше 100 гірськолижників серед яких трьох дискваліфікували, а ще 31 не змогли фінішувати.
Додамо також, Ковбаснюк 22-го лютого виступить в своєму останньому виді на Олімпіаді-2018 - в слаломі.
Нагадаємо, мексиканський спортсмен Герман Мадрасо, який брав участь в 15-кілометровій чоловічій лижній гонці на Олімпіаді в Пхьончхані, фінішував пізніше всіх. Незважаючи на це, його вітали оплесками вболівальники та інші учасники змагання.