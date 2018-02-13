ОИ-2018: украинские лыжники не смогли пройти квалификацию в спринте
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялся квалификационный заезд Олимпийских игр в лыжном спорте в личном мужском спринте, сообщает корреспондент УНН.
В квалификации мужского спринта участвовали два украинца - Алексей Красовский и Андрей Орлик. Оба не смогли пробиться в четвертьфинальную стадию.
Уроженец Шостки Красовский занял 70-е место, отстав от победителя финна Хаколы на 24,86 секунды. 19-летний Орлик оказался на 73-м месте (+30,64 с).
Отметим, что из 80 спортсменов квалификацию преодолели 30, а один из представителей Китая Сун Кингжай был дисквалифицирован.
Примечательно, что Красовский имел опыт выступлений на Олимпиаде в Сочи. Тогда его результат на финише в спринте равнялся 81-му месту.
Напомним, что в женском спринте украинки также не сумели попасть в число топ-30.