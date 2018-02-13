ОІ-2018: українські лижники не змогли пройти кваліфікацію у спринті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Пхьончхані відбувся кваліфікаційний заїзд Олімпійських ігор у лижному спорті в особистому чоловічому спринті, повідомляє кореспондент УНН.
У кваліфікації чоловічого спринту участь брали два українці - Олексій Красовський і Андрій Орлик. Обидва не зуміли пробитися до чвертьфінальної стадії.
Уродженець Шостки Красовський посів 70-е місце, відставши від переможця фіна Хаколи на 24,86 секунди. 19-річний Орлик опинився на 73 місці (+30,64 с).
Зазначимо, що з 80 спортсменів кваліфікацію подолали 30, а один із представників Китаю Сун Кінгжай був дискваліфікований.
Примітно, що Красовський мав досвід виступів на Олімпіаді в Сочі. Тоді його результат на фініші у спринті рівнявся 81-му місцю.
Нагадаємо, що в жіночому спринті українки також не зуміли потрапити до числа топ-30.