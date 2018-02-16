ОИ-2018: украинки остались без наград в лыжной гонке свободным стилем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В шестой соревновательный день Олимпийских игр в Южной Корее состоялись соревнования свободным стилем в лыжных гонках на дистанции 10 км среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады-2018.
Украина в данной дисциплине представляли Марина Анцибор и Татьяна Антипенко. Анцибор с 3:18,2 минутами отставания от победительницы заняла 46 место. Антипенко заняла 52-ю строчку (+3: 37,7 мин).
Обладательницей “золота” стала норвежка Рагнхильд Хага со временем 25: 00,5 мин. Серебряная медаль на счету Шарлотты Каллы из Швеции, которая ранее выигрывала золотую медаль в скиатрони на Играх в Пхенчхане.
В борьбе за тройку лучших две спортсменки показали одинаковое время финка Криста Пармакоски и норвежка Марит Бьорген отстали на 31,9 с и обе получили “бронзу”.
Напомним, что представитель Украины вошел в 30-ку лучших на Олимпиаде по лыжному двоеборью.