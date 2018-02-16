ОІ-2018: українки залишились без нагород у лижній гонці вільним стилем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У шостий змагальний день олімпійських ігор у Південній Кореї відбулися змагання вільним стилем у лижних гонках на дистанції 10 км серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт Олімпіади-2018.
Україну в даній дисципліні представляли Марина Анцибор та Тетяна Антипенко. Анцибор з 3:18,2 хвилинами відставання від переможниці посіла 46 місце. Антипенко зайняла 52-й рядок (+3:37,7 хв).
Володаркою “золота” стала норвежка Рагнхільд Хага з часом 25:00,5 хв. Срібна медаль на рахунку Шарлотти Калли зі Швеції, яка раніше вигравала золоту медаль у скіатроні на Іграх у Пхьончхані.
У боротьбі за трійку кращих дві спортсменки продемонстрували однаковий час фінка Кріста Пармакоскі та норвежка Маріт Бьорген відстали на 31,9 с і обидві отримали “бронзу”.
Нагадаємо, що представник України увійшов до 30-ки кращих на Олімпіаді з лижного двоєборства.