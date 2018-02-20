ОИ-2018: украинец с 21-го места начал выступление в лыжном двоеборье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Единственный представитель Украины Виктор Пасечник продемонстрировал высокий результат в первом виде программы Олимпийских игр — прыжка с большого трамплина, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Проведя одну из лучших своих попыток на Играх, спортсмен показал результат в 126 м и в итоге занял 21-е место с 48 участников.
Украинец заявил, что остался очень доволен первой частью дисциплины.
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“Я очень доволен, что попытка удалась. Ставил себе цель прыгнуть на 120 м, а получилось значительно больше. В отличие от нормального трамплина, большой — для меня хороший и удобный. Теперь у меня новая цель — попасть в главную 20-ку после гонки преследования”, — сказал он.
Добавим, что набранные баллы в прыжке будут трансформированы в секунды, с которыми будут стартовать двоеборцы в гонке преследования на 10 км.