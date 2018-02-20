ОІ-2018: українець з 21-го місця розпочав виступ у лижному двоєборстві

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Єдиний представник України Віктор Пасічник продемонстрував високий результат у першому виді програми Олімпійських ігор – стрибка з великого трампліну, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Провівши одну з найкращих своїх спроб на Іграх, спортсмен показав результат у 126 м і у підсумку посів 21-е місце із 48 учасників.

Українець заявив, що залишився дуже задоволеним першою частину дисципліни.

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"Я дуже задоволений, що спроба вдалася. Ставив собі за мету стрибнути на 120 м, а вийшло значно більше. На відміну від нормального трампліна, великий - для мене добрий і зручний. Тепер у мене нова мета – потрапити до чільної 20-ки після гонки переслідування", - сказав він.

Додамо, що набрані бали у стрибку будуть трансформовані у секунди, з якими стартуватимуть двоєборці у гонці переслідування на 10 км.

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