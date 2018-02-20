ОИ-2018: Украина стала седьмой в смешанной эстафете по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Смешанной эстафетой в биатлону продолжился розыгрыш олимпийских медалей на зимних Играх в Пхенчхане, передает корреспондент УНН.
Первой на дистанцию от Украины вышла Ирина Варвинец, которая с одним дополнительным патроном справилась со стрельбой и передала эстафету Юлии Джиме на 10-й позиции с 34,5 секундами отставания от лидера - Италии. Джима также закрыла 10 мишеней из 11 патронов и с 59,6 с проигрыша передала эстафету Дмитрию Пидручному, который стартовал шестым.
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Пидручный продолжил вести борьбу за медали - два промаха, и он закончил на 6-й строчке - 1:07,8 мин. Заключительный этап проводил Артем Прима и с дополнительным патроном привел Украину к седьмой позиции 1:12,1 мин.
Золотая награда в активе Франции 1:08,34,3 часа, в составе которой Мартен Фуркад завоевал уже 3-ю медаль высшей пробы на Играх в Южной Корее. Норвегия пришла к финишу второй +20,9 с. "Бронза" на счету итальянцев +26,9 с.
Добавим также, что следующая биатлонная гонка в Пхенчхане состоится 22 февраля - женская эстафета.