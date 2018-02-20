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ОІ-2018: Україна стала сьомою у змішаній естафеті з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Змішаною естафетою в біатлону продовжився розіграш олімпійських медалей на зимових Іграх у Пхьончхані, передає кореспондент УНН.

Першою на дистанцію від України вийшла Ірина Варвинець, яка з одним додатковим патроном впоралася зі стрільбою та передала естафету Юлії Джимі на 10-й позиції із 34,5 секундами відставання від лідера — Італії. Джима також закрила 10 мішеней з 11 патронів та з 59,6 с програшу передала естафету Дмитру Підручному, який стартував шостим.

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Підручний продовжив вести боротьбу за медалі — два промахи, і він закінчив на 6-му рядку — +1:07,8 хв. Заключний етап проводив Артем Прима і з додатковим патроном привів Україну до сьомої позиції +1:12,1 хв.

Золота нагорода в активі Франції 1:08,34,3 години, у складі якої Мартен Фуркад завоював вже 3-тю медаль найвищого ґатунку на Іграх у Південній Кореї. Норвегія прийшла до фінішу другою +20,9 с. “Бронза” на рахунку італійців +26,9 с.

Додамо також, що наступна біатлонна гонка у Пхьончхані відбудеться 22 лютого — жіноча естафета.

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