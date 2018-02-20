ОИ-2018: словенский хоккеист попался на допинге
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Нападающий сборной Словении по мужского хоккея Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу, информирует УНН со ссылкой на сайт арбитражного суда CAS.
В допинг-пробе словенца, который на клубном уровне выступает за российский клуб КХЛ "Нефтехимик", нашли запрещенный препарат фенотерол.
Таким образом, 29-летний форвард больше не сыграет на Олимпиаде-2018. Кроме того, у хоккеиста есть 24 часа на то, чтобы покинуть олимпийскую деревню.
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Отметим, что окончательное решение по Егличу будет принято после церемонии закрытия ОИ-2018.
Добавим, что в 1/8 финала олимпийского турнира Словения сразится с Норвегией.