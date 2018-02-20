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ОІ-2018: словенський хокеїст попався на допінгу

ОІ-2018: словенський хокеїст попався на допінгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Нападник збірної Словенії з чоловічого хокею Жига Єгліч здав позитивну допінг-пробу, інформує УНН з посиланням на сайт арбітражного суду CAS.

У допінг-пробі словенця, який на клубному рівні виступає за російський клуб КХЛ "Нєфтєхімік", знайшли заборонений препарат фенотерол.

Таким чином, 29-річний форвард більше не зіграє на Олімпіаді-2018. Крім того, у хокеїста є 24 години на те, щоб покинути олімпійське селище.

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Зазначимо, що остаточне рішення по Еглічу буде прийнято після церемонії закриття ОІ-2018.

Додамо, що в 1/8 фіналу олімпійського турніру Словенія змагатиметься із Норвегією.

 

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