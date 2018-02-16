ОИ-2018: Семеренко назвала неудачной проведенную индивидуальную гонку

“Гонка не сложилась. Мне очень неприятно и обидно. На четвертом рубеже промахнулась — выстрел рабочий, просто не справилась. Физически чувствовал себя гораздо хуже, чем в спринтерской гонке”, — отметила Семеренко.

Спортсменка отметила, что во время финального выстрела (потерпела единой недостатки) у нее сбилось дыхание: “мушка никак не шло в мишень, так и не справилась. Это Олимпийские игры. Каждый спортсмен мечтает о победе, но не каждый может справиться с эмоциями во время соревновательной борьбы”.

Напомним, что в сегодняшних гонках Семеренко продемонстрировала 25 место на финише, а лучшей среди украинок стала Юлия Джима.