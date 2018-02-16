ОИ-2018: Семеренко назвала неудачной проведенную индивидуальную гонку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На XXIII зимних Олимпийских играх завершилась индивидуальная гонка по биатлону среди женщин. Оцени своего выступления дала многолетняя представительница сборной Украины Валентина Семеренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
“Гонка не сложилась. Мне очень неприятно и обидно. На четвертом рубеже промахнулась — выстрел рабочий, просто не справилась. Физически чувствовал себя гораздо хуже, чем в спринтерской гонке”, — отметила Семеренко.
Спортсменка отметила, что во время финального выстрела (потерпела единой недостатки) у нее сбилось дыхание: “мушка никак не шло в мишень, так и не справилась. Это Олимпийские игры. Каждый спортсмен мечтает о победе, но не каждый может справиться с эмоциями во время соревновательной борьбы”.
Напомним, что в сегодняшних гонках Семеренко продемонстрировала 25 место на финише, а лучшей среди украинок стала Юлия Джима.