ОІ-2018: Семеренко назвала невдалою проведену індивідуальну гонку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На ХХІІІ зимових Олімпійських іграх завершилася індивідуальна гонка з біатлону серед жінок. Оцінку своєму виступу дала багаторічна представниця збірної України Валентина Семеренко, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
“Гонка не склалася. Мені дуже неприємно та прикро. На четвертому рубежі промахнулася — постріл робочий, просто не впоралася. Фізично відчувала себе набагато гірше, ніж у спринтерській гонці”, — наголосила Семеренко.
Спортсменка відзначила, що під час фінального пострілу (зазнала єдиної хиби) в неї збилося дихання: “мушка ніяк не йшла на мішень, тому й не впоралася. Це Олімпійські ігри. Кожен спортсмен мріє про перемогу, але не кожен може впоратися з емоціями під час змагальної боротьби”.
Нагадаємо, що у сьогоднішніх перегонах Семеренко продемонструвала 25 місце на фініші, а кращою серед українок стала Юлія Джима.