ОИ-2018: польский прыгун с трамплина стал трехкратным олимпийским чемпионом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На Олимпийских играх в Пхенчхане определились призеры в дисциплине прыжки с большого трамплина, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Равных в данной программе не было 30-летнему поляку Камиль Стоху, который набрал 285,7 баллов. Второе место у немца Андреаса Веллингера — 282,3 (142,0 м). Бронзовую медаль завоевал Роберт Йоханссон из Норвегии — 275,3 (134,5).
Примечательно, что для Веллингера это уже вторая медаль в Пхенчхане — немец завоевал “золото” в прыжках с нормального трамплина.
Заметим, что Стох завоевал уже третье “золото” в карьере на Олимпийских играх. В Сочи-2014 он выигрывал соревнования в нормальном и большом трамплине.
Как сообщал УНН, норвежская прыгунья выиграла золотую награду на среднем трамплине.