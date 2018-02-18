ОІ-2018: польський стрибун з трампліну став трьохкратним олімпійським чемпіоном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На Олімпійських іграх у Пхьончхані визначились призери у дисципліні стрибки з великого трампліну, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Рівних у даній програмі не було 30-річному поляку Камілу Стоху, який набрав 285,7 балів. Друге місце у німця Андреаса Веллінгера — 282,3 (142,0 м). Бронзову медаль завоював Роберт Йоханссон з Норвегії — 275,3 (134,5).
Примітно, що для Веллінгера це вже друга медаль у Пхьончхані — німець завоював “золото” в стрибках з нормального трампліна.
Зауважимо, що Стох завоював вже третє “золото” в кар’єрі на Олімпійських іграх. У Сочі-2014 він вигравав змагання у нормальному та великому трампліні.
Як повідомляв УНН, норвезька стрибунка виграла золоту нагороду на середньому трампліні.