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10 марта, 18:32 • 67145 просмотра

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10 марта, 17:10 • 82388 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85085 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 108591 просмотра

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ОИ-2018: норвежец Бё выиграл мужскую гонку в биатлоне, украинец Тищенко 29-й

Киев  •  УНН

 • 9519 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Индивидуальной биатлонной гонкой у мужчин продолжился розыгрыш медалей на 23-х зимних Олимпийских играх, передает корреспондент УНН.

Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке несмотря на две незакрытые мишени на огневых рубежах стал норвежец Йоханнес Тинес Бё - 48:03,8 мин. Лишь 5,5 с не хватило до победы словенцу Якову Факу (0), который получает "серебро". Автором третьего результата стал Доминик Ландертингер (0) +14,2 с.

Что касается украинских биатлонистов, то безупречную стрельбу показал Артем Тищенко, но из-за не очень быстрого хода прохождения трассы он финишировал 29-м - +3:11,4 мин. 31-м стал Владимир Семаков (1) +3:28,3 мин.

Артем Прима с 4-мя минутами штрафа пришел к финишу 46-м +4: 32.7 мин, а три незакрытые мишени привели Сергея Семенова до 53-го результата +4:54.1.

Отметим также очередное попадание представителей Швеции в десятку лучших - 4-я ступенька у Самуэльссона и 8-е место в Линдстрема. Зато звезда мирового биатлона француз Мартен Фуркад остался без награды - 5-е время (2).

Отметим, что следующая биатлонная гонка на Олимпиаде пройдет 17 февраля - женский масс-старт.

Как сообщал УНН, Юлия Джима попала в 20-ку лучших на гонке среди женщин.

Украинские Национальные Новости

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