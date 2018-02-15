ОИ-2018: норвежец Бё выиграл мужскую гонку в биатлоне, украинец Тищенко 29-й
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Индивидуальной биатлонной гонкой у мужчин продолжился розыгрыш медалей на 23-х зимних Олимпийских играх, передает корреспондент УНН.
Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке несмотря на две незакрытые мишени на огневых рубежах стал норвежец Йоханнес Тинес Бё - 48:03,8 мин. Лишь 5,5 с не хватило до победы словенцу Якову Факу (0), который получает "серебро". Автором третьего результата стал Доминик Ландертингер (0) +14,2 с.
Что касается украинских биатлонистов, то безупречную стрельбу показал Артем Тищенко, но из-за не очень быстрого хода прохождения трассы он финишировал 29-м - +3:11,4 мин. 31-м стал Владимир Семаков (1) +3:28,3 мин.
Артем Прима с 4-мя минутами штрафа пришел к финишу 46-м +4: 32.7 мин, а три незакрытые мишени привели Сергея Семенова до 53-го результата +4:54.1.
Отметим также очередное попадание представителей Швеции в десятку лучших - 4-я ступенька у Самуэльссона и 8-е место в Линдстрема. Зато звезда мирового биатлона француз Мартен Фуркад остался без награды - 5-е время (2).
Отметим, что следующая биатлонная гонка на Олимпиаде пройдет 17 февраля - женский масс-старт.
Как сообщал УНН, Юлия Джима попала в 20-ку лучших на гонке среди женщин.