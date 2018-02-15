ОІ-2018: норвежець Бьо виграв чоловічу гонку в біатлоні, українець Тищенко 29-й
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Індивідуальною біатлонною гонкою у чоловіків продовжився розіграш медалей на 23-х зимових Олімпійських іграх, передає кореспондент УНН.
Олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці попри дві незакриті мішені на вогневих рубежах став норвежець Йоханнес Тінес Бьо – 48:03,8 хв. Лише 5,5 с не вистачило до перемоги словенцю Якову Факу (0), який отримує "срібло". Автором третього результату став Домінік Ландертінгер (0) +14,2 с.
Що стосується українських біатлоністів, то бездоганну стрільбу продемонстрував Артем Тищенко, але через не дуже швидкий хід проходження траси він фінішував 29-м - +3:11,4 хв. 31-м став Володимир Сємаков (1) +3:28,3 хв.
Артем Прима з 4-ма хвилинами штрафу прийшов до фінішу 46-м +4:32,7 хв, а три незакриті мішені привели Сергія Семенова до 53-го результату +4:54,1.
Відзначимо також чергове потрапляння представників Швеції до десятки кращих – 4-та сходинка у Самуельссона і 8-ме у Ліндстрьома. Натомість зірка світового біатлону француз Мартен Фуркад залишився без нагороди – 5-й час (2).
Зазначимо, що наступна біатлонна гонка на Олімпіаді пройде 17 лютого – жіночий мас-старт.
Як повідомляв УНН, Юлія Джима потрапила до 20-ки кращих на перегонах у жінок.