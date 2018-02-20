ОИ-2018: Норвегия удержала лидирующую позицию в медальном зачете
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Южной Корее завершился десятый соревновательный день Олимпийских игр в рамках которого были разыграны три комплекта медалей, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Сборная Норвегии благодаря победе в командных соревнованиях в прыжках с трамплина и триумфа конькобежца Ховарта Лорентсена набрала 11 “золотых”, 9 “серебряных” и 8 “бронзовых” медалей — 1 место в турнирной таблице.
Германия с 10 “золотыми”, 6 “серебряными” и 4 “бронзовыми” наградами второй день подряд занимают вторую строчку. Далее находится Канада (6, 5, 6), Нидерланды (6, 5, 2) и США (5, 3, 2).
Сборная Украины по одной золотой медалью опустилась на 18 место, пропустив вперед Польшу (1 “золото” и 1 “бронза”).
Напомним, что вчера Украина впервые ворвалась в топ-20 общего медального зачета.