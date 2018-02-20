ОІ-2018: Норвегія втримала лідируючу позицію в медальному заліку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Південній Кореї завершився десятий змагальний день Олімпійських ігор в рамках якого були розіграні три комплекти медалей, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Збірна Норвегії завдяки перемозі в командних змаганнях у стрибках з трампліну та тріумфу ковзаняра Ховарта Лорентсена набрала 11 “золотих”, 9 “срібних” і 8 “бронзових” медалей — 1 місце в турнірній таблиці.
Німеччина з 10 “золотими”, 6 “срібними” та 4 “бронзовими” нагородами другий день поспіль посідають другий рядок. Далій знаходиться Канада (6, 5, 6), Нідерланди (6, 5, 2) і США (5, 3, 2).
Збірна України з однією золотою медаллю опустилася на 18 сходинку, пропустивши вперед Польщу (1 “золото” та 1 “бронза”).
Нагадаємо, що вчора Україна вперше увірвалася до топ-20 загального медального заліку.