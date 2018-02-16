ОИ-2018: немецкие саночники победили в командной эстафете, Украина последняя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В олимпийском Пхенчхан разыграли последний комплект наград 23-х зимних Игр в санном спорте - в командной эстафете, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований и НОК Украины.
Украинская сборная выступила в составе Антона богач, Елены Шхумовои (оба одиночные сане) и дуэта Александр Оболончик/Роман Захаркив (двухместные сане).
Падение Шхумовои сразу же на старте не позволило бороться за высокие позиции, хотя Дукач и приложил немало усилий, чтобы исправить ситуацию. По его словам, это был один из лучших его спусков за период Олимпийских игр. Двойка сумела справиться с девятым виражом, допустила ошибку на выходе из 15-го. В итоге наша команда заняла тринадцатое место в эстафете, уступив 6,486 с обладателем “золота” команде Германии.
Серебряный комплект наград в активе Канады +0,355 с. Тройку призеров замкнула Австрия +0,471 с.
Отметим, что уже завтра украинцы вернутся домой, а уже 19 февраля во Кременце они примут участие в чемпионате и Кубке Украины.
Напомним, по итогам пятого соревновательного дня после церемонии открытия Олимпийских игр сборная Германии продолжила удерживать пальму первенства в медальной таблице соревнований.