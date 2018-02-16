ОИ-2018: немецкие саночники победили в командной эстафете, Украина последняя

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67132 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82366 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85054 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108587 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100788 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104742 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111695 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117104 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122853 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134380 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

 • 8522 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В олимпийском Пхенчхан разыграли последний комплект наград 23-х зимних Игр в санном спорте - в командной эстафете, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований и НОК Украины.

Украинская сборная выступила в составе Антона богач, Елены Шхумовои (оба одиночные сане) и дуэта Александр Оболончик/Роман Захаркив (двухместные сане).

Падение Шхумовои сразу же на старте не позволило бороться за высокие позиции, хотя Дукач и приложил немало усилий, чтобы исправить ситуацию. По его словам, это был один из лучших его спусков за период Олимпийских игр. Двойка сумела справиться с девятым виражом, допустила ошибку на выходе из 15-го. В итоге наша команда заняла тринадцатое место в эстафете, уступив 6,486 с обладателем “золота” команде Германии.

Серебряный комплект наград в активе Канады +0,355 с. Тройку призеров замкнула Австрия +0,471 с.

Отметим, что уже завтра украинцы вернутся домой, а уже 19 февраля во Кременце они примут участие в чемпионате и Кубке Украины.

Напомним, по итогам пятого соревновательного дня после церемонии открытия Олимпийских игр сборная Германии продолжила удерживать пальму первенства в медальной таблице соревнований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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