ОІ-2018: німецькі саночники перемогли в командній естафеті, Україна остання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. В олімпійському Пхьончхані розіграли останній комплект нагород 23-х зимових Ігор у санному спорті – в командній естафеті, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань і НОК України.

Українська збірна виступила у складі Антона Дукача, Олени Шхумової (обидва одиночні сані) та дуету Олександр Оболончик/Роман Захарків (двомісні сані).

Падіння Шхумової одразу ж на старті не дозволило боротися за вищі позиції, хоча Дукач і доклав чималих зусиль щоб виправити ситуацію. За його словами, це був один з найкращих його спусків за період Олімпійських ігор. Двійка зуміла впоратись з дев’ятим віражем, припустилась помилки на виході з 15-го. У підсумку наша команда посіла 13-е місце в естафеті, поступившись 6,486 с володарем “золота” команді Німеччині.

Срібний комплект нагород в активі Канади +0,355 с. Трійку призерів замкнула Австрія +0,471 с.

Зазначимо, що вже завтра українці повернуться додому, а вже 19 лютого у Кременці вони візьмуть участь у чемпіонаті і Кубку України.

Нагадаємо, за підсумками п'ятого змагального дня після церемонії відкриття Олімпійських ігор збірна Німеччини продовжила  втримувати пальму першості в медальній таблиці змагань.

Українські Національні Новини

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