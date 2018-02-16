ОІ-2018: німецькі саночники перемогли в командній естафеті, Україна остання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В олімпійському Пхьончхані розіграли останній комплект нагород 23-х зимових Ігор у санному спорті – в командній естафеті, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань і НОК України.
Українська збірна виступила у складі Антона Дукача, Олени Шхумової (обидва одиночні сані) та дуету Олександр Оболончик/Роман Захарків (двомісні сані).
Падіння Шхумової одразу ж на старті не дозволило боротися за вищі позиції, хоча Дукач і доклав чималих зусиль щоб виправити ситуацію. За його словами, це був один з найкращих його спусків за період Олімпійських ігор. Двійка зуміла впоратись з дев’ятим віражем, припустилась помилки на виході з 15-го. У підсумку наша команда посіла 13-е місце в естафеті, поступившись 6,486 с володарем “золота” команді Німеччині.
Срібний комплект нагород в активі Канади +0,355 с. Трійку призерів замкнула Австрія +0,471 с.
Зазначимо, що вже завтра українці повернуться додому, а вже 19 лютого у Кременці вони візьмуть участь у чемпіонаті і Кубку України.
Нагадаємо, за підсумками п'ятого змагального дня після церемонії відкриття Олімпійських ігор збірна Німеччини продовжила втримувати пальму першості в медальній таблиці змагань.