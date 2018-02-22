ОИ-2018: канадские хоккеистки впервые с 1998 года остались без олимпийского золота

Судьба золотых медалей определялась в серии послематчевых буллитов, в которой точнее оказались американки - 3:2.

У американок в основное время отличились Хилари Найт (на 20-й минуте) и Моник Ламурьо-Морандо (54), в канадок - Хейли Ирвин (22) и Мари-Филипп Пулен (27).

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Заметим, что до этого момента канадки выиграли четыре Олимпиады подряд, на счету американок было только одно "золото" в истории - в Нагано в 1998 году.

Добавим также, бронзовый комплект наград Олимпиады-2018 выиграла сборная Финляндии, в матче за третье место обыграла россиянок (3:2).