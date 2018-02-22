ОІ-2018: канадські хокеїстки вперше з 1998 року залишились без олімпійського золота
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Пхьончхані завершилися олімпійські змагання з жіночого хокею фінальним протистоянням між Канадою та США, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Доля золотих медалей визначалася в серії післяматчевих булітів, у якій точнішими виявилися американки – 3:2.
У американок в основний час відзначилися Хіларі Найт (на 20-й хвилині) і Монік Ламурьо-Морандо (54), у канадок - Хейлі Ірвін (22) і Марі-Філіп Пулен (27).
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Зауважимо, що до цього моменту канадки виграли чотири Олімпіади поспіль, на рахунку американок було тільки одне "золото" в історії - в Нагано в 1998 році.
Додамо також, бронзовий комплект нагород Олімпіади-2018 виграла збірна Фінляндії, в матчі за третє місце обіграла росіянок (3:2).