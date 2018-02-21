ОИ-2018: итальянка Годжа победила в горнолыжном спуске
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На 23-х зимних Олимпийских играх были разыграны награды в скоростном спуске среди женщин-горнолыжниц, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Победу праздновала итальянка София Годжам - 1 минута и 39,22 с. Серебряным призером стала норвежка Ранхильд Мовинкеля (1:39,31).
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Третьей стала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 американка Линдси Вонн, которая пропускала прошлые Игры из-за травмы.
Отметим, что Годжа стала первой в истории итальянкой, которая завоевала "золото" в этой дисциплине.
Заметим, что для Мовинкель эта медаль уже вторая в Пхенчхане. Ранее норвежка завоевала "серебро" в гигантском спуске.