ОІ-2018: італійка Годжа перемогла в гірськолижному спуску
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На 23-х зимових Олімпійських іграх були розіграні нагороди у швидкісному спуску серед жінок-гірськолижниць, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Перемогу святкувала італійка Софія Годжа – 1 хвилина і 39,22 с. Срібною призеркою стала норвежка Ранхільд Мовінкель (1:39,31).
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Третьою стала олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 американка Ліндсі Вонн, яка пропускала минулі Ігри через травму.
Зазначимо, що Годжа стала першою в історії італійкою, яка виборола "золото" в цій дисципліні.
Зауважимо, що для Мовінкель ця медаль вже друга в Пхьончхані. Раніше норвежка здобула "срібло" у гігантському спуску.