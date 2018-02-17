ОИ-2018: чешка выиграла горнолыжный супергигант, украинка вне топ-40
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Восьмой соревновательный день Олимпийских игр стартовал розыгрышем комплекта медалей в женском виде горнолыжного спорта - супергиганте, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Победительницей стала чешская спортсменка Эстер Ледецька со временем 1: 21,11 мин и принесла своей стране первую золотую награду Игр в Пхенчхан.
"Серебро" на счету олимпийской чемпионки в Сочи-2018 австрийки Анны Файт 0,01 с отставанием. Представительница Лихтенштейна Тина Вайратер замкнула пьедестал почета 0,11 с, которая принесла своей стране первую награду на Олимпиадах начиная с 1988 года. Всего в истории Лихтенштейна эта награда стала 10-й на Олимпийских играх (все полученные на зимних Играх).
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Примечательно, что в данной дисциплине также выступила украинка Ольга Кныш - 43-й результат из 44-х спортсменок, стартовавших +9,49.
Стоит отметить, что Ледецкая является двукратной чемпионкой мира по сноуборду, а ее дед (Ян Клапач) - двукратным призером Олимпийских игр.