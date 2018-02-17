ОІ-2018: чешка виграла гірськолижний супергігант, українка поза топ-40
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Восьмий змагальний день Олімпійських ігор стартував розіграшем комплекту медалей в жіночому виді гірськолижного спорту — супергіганті, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Переможницею стала чеська спортсменка Естер Ледецька з часом 1:21,11 хв та принесла своїй країні першу золоту нагороду Ігор у Пхьончхані.
"Срібло" на рахунку олімпійської чемпіонки в Сочі-2018 австрійки Анни Файт +0,01 с відставання. Представниця Ліхтенштейну Тіна Вайратер замкнула п'єдестал пошани +0,11 с, яка принесла своїй країні першу нагороду на Олімпіадах починаючи з 1988 року. Загалом в історії Ліхтенштейну ця нагорода стала 10-ю на Олімпійських іграх (усі здобуті на зимних Іграх).
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Примітно, що у даній дисципліні також виступила українка Ольга Книш – 43-й результат із 44-х спортсменок, які стартували +9,49.
Варто відзначити, що Ледецкі є двократною чемпіонкою світу зі сноуборду, а її дід (Ян Клапач) – двократним призером Олімпійських ігор.