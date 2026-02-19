Ограничения для грузовиков на украинско-румынской границе сняты - ГПСУ

Временные ограничения движения для грузового транспорта на украинско-румынской границе отменены. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Ранее, по информации пограничной полиции Румынии, из-за сложных погодных условий и значительных осадков было приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспорта для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча", смежном с украинским пунктом "Орловка". В этот период движение разрешалось только для легковых автомобилей.

Напомним

Румыния начала ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения в пункте пропуска "Солотвино – Сигету – Мармацией" до 3 апреля. Оформление транспорта будет приостанавливаться с 09:00 до 16:00 по будням, пешеходы будут пересекать границу без изменений.