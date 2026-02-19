$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 8806 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 13342 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 12576 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 21906 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 17215 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 28111 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25113 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25003 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24154 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18437 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Ограничения для грузовиков на украинско-румынской границе сняты - ГПСУ

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Временные ограничения для грузового транспорта на украинско-румынской границе отменены. Ранее движение было приостановлено из-за сложных погодных условий.

Ограничения для грузовиков на украинско-румынской границе сняты - ГПСУ

Временные ограничения движения для грузового транспорта на украинско-румынской границе отменены. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Ранее, по информации пограничной полиции Румынии, из-за сложных погодных условий и значительных осадков было приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспорта для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча", смежном с украинским пунктом "Орловка". В этот период движение разрешалось только для легковых автомобилей.

Напомним

Румыния начала ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения в пункте пропуска "Солотвино – Сигету – Мармацией" до 3 апреля. Оформление транспорта будет приостанавливаться с 09:00 до 16:00 по будням, пешеходы будут пересекать границу без изменений.

Андрей Тимощенков

ОбществоАвто
Дожди в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Румыния
Украина