Обмеження для вантажівок на українсько-румунському кордоні знято - ДПСУ

Ексклюзив
15:01 • 8966 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 13583 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 12801 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 22203 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 17377 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28212 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25141 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25016 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24167 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18442 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор Кравченко19 лютого, 08:18 • 20803 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 27207 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон19 лютого, 12:06 • 20542 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 15418 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 14392 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 14402 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
13:31 • 22197 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 11:28 • 28211 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 27218 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 42886 перегляди
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 15433 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціон19 лютого, 12:06 • 20559 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу18 лютого, 19:06 • 24458 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі18 лютого, 12:23 • 32338 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою18 лютого, 11:16 • 33341 перегляди
Обмеження для вантажівок на українсько-румунському кордоні знято - ДПСУ

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Тимчасові обмеження для вантажного транспорту на українсько-румунському кордоні скасовано. Раніше рух був призупинений через складні погодні умови.

Обмеження для вантажівок на українсько-румунському кордоні знято - ДПСУ

Тимчасові обмеження руху для вантажного транспорту на українсько-румунському кордоні скасовано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Раніше, за інформацією прикордонної поліції Румунії, через складні погодні умови та значні опади було призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспорту для пасажирських перевезень у пункті пропуску "Ісакча", суміжному з українським пунктом "Орлівка". У цей період рух дозволявся лише для легкових автомобілів.

Нагадаємо

Румунія розпочала ремонт мосту через Тису, що призведе до обмежень руху в пункті пропуску "Солотвино – Сігету – Мармацієй" до 3 квітня. Оформлення транспорту призупинятиметься з 09:00 до 16:00 у будні, пішоходи перетинатимуть кордон без змін.

Андрій Тимощенков

СуспільствоАвто
Дощі в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Румунія
Україна