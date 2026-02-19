Обмеження для вантажівок на українсько-румунському кордоні знято - ДПСУ

Тимчасові обмеження руху для вантажного транспорту на українсько-румунському кордоні скасовано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Раніше, за інформацією прикордонної поліції Румунії, через складні погодні умови та значні опади було призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспорту для пасажирських перевезень у пункті пропуску "Ісакча", суміжному з українським пунктом "Орлівка". У цей період рух дозволявся лише для легкових автомобілів.

Нагадаємо

Румунія розпочала ремонт мосту через Тису, що призведе до обмежень руху в пункті пропуску "Солотвино – Сігету – Мармацієй" до 3 квітня. Оформлення транспорту призупинятиметься з 09:00 до 16:00 у будні, пішоходи перетинатимуть кордон без змін.