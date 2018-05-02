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Объявлена ​​программа работы Украинского павильона на Каннском фестивале

Киев • УНН

 • 15782 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино объявило программу работы Украинского национального павильона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.

Объявлена ​​программа работы Украинского павильона на Каннском фестивале

“Программа работы Украинского национального павильона запланирована таким образом, чтобы максимально широко представить потенциал украинской киноиндустрии на такой известной профессиональной платформе как Marché du Film. На украинском национальном павильоне, который откроется 8 мая и будет работать до 17 мая, традиционно будет представлена ​​общая информация об участниках, состояние и достижения украинского кинорынка, профессиональные возможности для кинопроизводства и преимущества копродукции с украинскими партнерами”, — говорится в сообщении.

Во время работы украинского павильона состоятся два коктейльные приемы: 13 мая — от Одесского международного кинофестиваля и 15 мая — от КМКФ “Молодость”. Также 15 мая будет проведен бизнес-ланч для иностранных продюсеров Meet Ukrainian Producers. Во время бизнес-ланча, на который приглашены иностранные продюсеры, во внимание партнеров будут представлены разноплановые украинские кинопроекты.

Заключительным украинским мероприятием на Каннском фестивале станет вечеринка для иностранных партнеров — участников фестиваля, которая организована при поддержке Посольства Украины во Франции и состоится 16 мая.

Напомним, мировая премьера фильма “Донбасс” режиссера Сергея Лозницы состоится в рамках 71-го Каннского фестиваля.

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