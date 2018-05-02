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Оголошено програму роботи Українського павільйону на Каннському фестивалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Державне агентство України з питань кіно оголосило програму роботи Українського національного павільйону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держкіно. 

Оголошено програму роботи Українського павільйону на Каннському фестивалі

"Програма роботи Українського національного павільйону запланована таким чином, щоб максимально широко представити потенціал української кіноіндустрії на такій знаній професійній платформі як Marché du Film. На Українському національному павільйоні, що відкриється 8 травня і працюватиме до 17 травня, традиційно буде представлена загальна інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції із українськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Під час роботи українського павільйону відбудуться два коктейльні прийоми: 13 травня – від Одеського міжнародного кінофестивалю та 15 травня – від КМКФ "Молодість". Також 15 травня буде проведений бізнес-ланч для іноземних продюсерів Meet Ukrainian Producers. Під час бізнес-ланчу, на який запрошені іноземні продюсери, до уваги партнерів будуть представлені різнопланові українські кінопроекти.

Заключним українським заходом на Каннському фестивалі стане вечірка для іноземних партнерів – учасників фестивалю, яка організована за підтримки Посольства України у Франції і відбудеться 16 травня.

Нагадаємо, світова прем'єра фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці відбудеться в рамках 71-го Каннського фестивалю.

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