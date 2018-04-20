Світова прем'єра фільму "Донбас" Лозниці відбудеться на Каннському фестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Світова прем'єра фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці відбудеться в рамках 71-го Каннського фестивалю. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Артхаус Трафік".
Повідомляється, що фільм "Донбас" буде відкриттям програми "Особливий погляд". Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах і розповідає про події на сході України.
"Я щасливий, що зможу поділитися фільмом з найвимогливішою, досвідченою і співпереживаючою публікою - журі та глядачами фестивалю в Каннах. Для мене дуже важливо звернути увагу творців і політиків на проблему Донбасу. Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Мова йде не про один регіон, країну або політичну системи; мова про людство і цивілізацію в цілому. Про кожного з нас - сьогодні", - заявив Лозниця.
Нагадаємо, в четвер перший заступник міністра культури Росії Володимир Аристархов, виступаючи на конференції "Культурний простір народів Росії і Донбасу" в Москві, заявив, що події останніх років на Донбасі "гідні того, щоб зняти про них хороший художній фільм або серіал".