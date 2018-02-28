Объявлено подозрение судьям за переход на сторону террористов "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Четырем судьям, которые присоединились к террористам "ЛНР" объявлено подозрение в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении четырем судьям, которые присоединились к террористическим группировкам Орлоя", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов".
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Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудие" от имени так называемой "ЛНР".
По материалам СБ Украины фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что всего на Луганщине за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении на участие в деятельности террористической организации 11 представителям судебной власти. До сих злоумышленников будет применена процедура заочного осуждения.