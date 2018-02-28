Оголошено підозру суддям за перехід на бік терористів "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Чотирьом суддям, які приєдналися до терористів "ЛНР" оголошено підозру в участі у терористичній організації. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“На Луганщині за матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру чотирьом суддям, які приєдналися до терористичних угруповань ОРЛО”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що четверо українських суддів, перебуваючи у лавах терористів, виконували функції “судових органів”.
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Оперативники спецслужби задокументували факти здійснення зловмисниками функції “правосуддя” від імені так званої “ЛНР”.
За матеріалами СБ України фігурантам справи заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що всього на Луганщині за період проведення антитерористичної операції оголошено про підозру щодо участі у діяльності терористичної організації 11 представникам судової влади. До цих зловмисників буде застосовано процедуру заочного засудження.