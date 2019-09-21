Объявлены подозрения членам банды, которые сбывали черкащанам амфетамин

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111115 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102965 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110045 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119549 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148227 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148630 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Прокуратурой Черкасской области 4 членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Установлено, что члены преступной группировки, в состав которой входило 4 человека жители м. Черкаси, с мая 2019 по 9 июля 2019 года, на территории Черкасс занимались преступной деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом психотропного вещества, оборот которой ограничен, - амфетамина.

В ходе проведения обысков во время досудебного расследования сотрудниками правоохранительных органов выявлено и изъято около 500 граммов психотропного вещества, пакеты для расфасовки указанного вещества, электронные весы, денежные средства, которые привлекались для проведения оперативных закупок, и около 30000 гривен, полученных от незаконной деятельности.

Деятельность организованной группы пресечена работниками прокуратуры области совместно с Управлением стратегических расследований и следственного управления ГУНП в Черкасской области.

Санкцией ч. 3 ст. 307 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

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